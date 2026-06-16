Корова выбежала на поле в матче Кубка Брянской области. Игру ненадолго прервали
Курьезная ситуация послужила причиной остановки матча 1/16 финала Кубка Брянской области между «Орбитой» и БХЗ.
По ходу встречи на футбольное поле неожиданно выбежала корова, ненадолго прервав игру. Животное пробежалась по газону вдоль боковой линии.
«Ничего себе, с ума сойти! Это что?! Я такое впервые в жизни вижу! Теперь я понимаю, почему на поле разбежались по сторонам! Обалдеть!» – эмоционально отреагировал комментатор матча.
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Роналдо о Бразилии: «Видим важность Винисиуса для «Реала». Хотим от него того же и сборной, и он старается, но иногда не получается. Нужно терпение»
У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026. Футболисту стараются продлить документ