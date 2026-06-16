В «Балтике» обозначили, за сколько готовы продать нападающего Хиля

В «Балтике» обозначили, за сколько готовы продать Брайана Хиля
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал, за какую сумму калининградцы будут готовы продать нападающего Брайана Хиля. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны топ-клубов Мир РПЛ.
— Зимой к покупке Хиля у вас ближе всего был «Флуминенсе»?
— Да, там планировали купить Брайана. Но за ту сумму, что бразильцы предлагали, мы вне окна его не отпустили.
— Интерес в РПЛ к нему велик?
— Давай скажу, что интерес просто есть. Многих отпугивает немаленькая цена.
— Писали, что зимой вы отказались продавать Хиля меньше чем за € 8 млн. Сейчас ценник такой же?
— Может, чуть больше или чуть меньше. Это ориентир. Бирок никто не вешает. Агенты зондируют почву, но пока конкретных запросов нет, — приводит слова Маргаряна Sport24.
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