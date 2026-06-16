Fan ID может появиться на матчах Кубка России

Как сообщает «РБ Спорт», сегодня в Минспорта запланировано проведение совещание рабочей группы по вопросам противодействия «околофутбольной» агрессии.

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В числе участников, помимо представителей Минспорта и Минцифры, приглашены представители РПЛ и нескольких футбольных клубов лиги.

Одним из обсуждаемых вопросов станет внесение изменений в нормативно-правовые акты в части совершенствования безопасности проведения спортивных соревнований по футболу. Учитывая тот факт, что в числе участников совещания сотрудники Минцифры, весьма вероятен вариант, при котором Fan-ID может появиться и на матчах Кубка России нового сезона - при этом, речь идет только о домашних матчах команд РПЛ.

Новый футбольный сезон в России официально стартует 18 июля 2026 года матчем за Суперкубок.