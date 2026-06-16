"Барселона" приняла решение по нападающему "Манчестер Юнайтед"

Будущее Маркуса Рэшфорда остаётся неопределённым.

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Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" не стала активировать пункт о выкупе нападающего у "Манчестер Юнайтед". По данным источника, срок действия опции в размере 30 миллионов евро уже истёк.

При этом вопрос о дальнейшем будущем Рэшфорда пока не закрыт. Сообщается, что руководство "Барселоны" по-прежнему изучает возможность сохранить игрока и рассматривает вариант с продлением арендного соглашения ещё на один год.

Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб не заинтересован в очередной аренде форварда и предпочёл бы решить вопрос с его полноценным трансфером.