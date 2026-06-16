Батраков женился на экс-футболистке «Локомотива»

Алексей Батраков женился на бывшей футболистке «Локомотива»
Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков женился на своей спутнице Ирине Подшибякиной. Фотографии пары в свадебных нарядах одновременно появились в их аккаунтах в соцсетях.
«Наш день. Наша история.16.06.2026», — говорится в сообщении, сопровождающим фотографию в телеграм-каналах Батракова и Подшибякиной.
Ирина Подшибякина является воспитанницей футбольной школы «Чертаново». В «Локомотив» она перебралась в 2021 году, а в 2024-м объявила о завершении карьеры. Ранее сам Батраков заявлял, что Подшибякина круче него, потому что в отличие от него успела поиграть в Лиге чемпионов УЕФА.
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Матеус Кунья: «Вызов Неймара не должен удивлять – его мастерство говорит само за себя. У Бразилии выдающиеся футболисты, но нужно быть сильными коллективно»
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