Батраков женился на экс-футболистке «Локомотива»

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков женился на своей спутнице Ирине Подшибякиной. Фотографии пары в свадебных нарядах одновременно появились в их аккаунтах в соцсетях.

«Наш день. Наша история.16.06.2026», — говорится в сообщении, сопровождающим фотографию в телеграм-каналах Батракова и Подшибякиной.

Ирина Подшибякина является воспитанницей футбольной школы «Чертаново». В «Локомотив» она перебралась в 2021 году, а в 2024-м объявила о завершении карьеры. Ранее сам Батраков заявлял, что Подшибякина круче него, потому что в отличие от него успела поиграть в Лиге чемпионов УЕФА.