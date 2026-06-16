Нападающий Владимир Ильин покинул «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи» на официальном сайте объявил об уходе из команды нападающего Владимира Ильина.
«34-летний нападающий покидает нашу команду по истечении срока действия трудового соглашения. Ильин стал игроком «Сочи» в сентябре прошлого года и с тех пор принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи. Футбольный клуб «Сочи» благодарит Владимира Ильина за профессионализм и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении сочинцев.
Ранее Владимир Ильин также выступал за «Ахмат», «Краснодар, «Урал», «Кубань», «Тосно» и ряд других команд. Сочинцы по итогам прошлого сезона Мир РПЛ заняли 16-е место в турнирной таблице.
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