Овчинников предрек будущее Дзюбы

Овчинников: 37 лет для Дзюбы ничего не значат
Валерий Овчинников считает, что Артём Дзюба ещё способен приносить пользу командам и не должен завершать карьеру после ухода из "Акрона".
По мнению специалиста, возраст в случае с нападающим не является определяющим фактором. Куда важнее физическое состояние самого футболиста и его готовность продолжать выступления на профессиональном уровне.
- Дзюба нужен нашему футболу. Артём будет играть, пока у него ноги до колен не сотрутся. 37 лет - это по паспорту. Важнее, как он себя чувствует. Исходя из этого нужно принимать решение, - цитирует Овчинникова Metaratings.ru.
Напомним, этим летом Дзюба покинул "Акрон" после окончания срока контракта и получил статус свободного агента. За тольяттинский клуб форвард выступал с 2024 года.
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Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00