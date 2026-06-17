Овчинников предрек будущее Дзюбы

Валерий Овчинников считает, что Артём Дзюба ещё способен приносить пользу командам и не должен завершать карьеру после ухода из "Акрона".

По мнению специалиста, возраст в случае с нападающим не является определяющим фактором. Куда важнее физическое состояние самого футболиста и его готовность продолжать выступления на профессиональном уровне.

- Дзюба нужен нашему футболу. Артём будет играть, пока у него ноги до колен не сотрутся. 37 лет - это по паспорту. Важнее, как он себя чувствует. Исходя из этого нужно принимать решение, - цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Напомним, этим летом Дзюба покинул "Акрон" после окончания срока контракта и получил статус свободного агента. За тольяттинский клуб форвард выступал с 2024 года.