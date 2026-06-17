Месси сравнил себя с легендарным теннисистом

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси сравнил себя с теннисистом Рафаэлем Надалем, передает «Чемпионат».

«Сейчас мы смотрим документальный сериал о Рафаэле Надале, и я вижу между нами общее. Думаю, мы очень похожи в этом смысле — я хочу всегда выкладываться на максимум, это доставляет мне удовольствие», — сказал Месси.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.