Тренер Писарев назвал российского специалиста, готового поработать в Европе

Писарев назвал российского тренера, готового поработать в Европе
Тренер сборной России Николай Писарев назвал российского специалиста, который может поработать в Европе.
По словам Писарева, Семак готов к работе в Европе.
Сергей Семак выступал за французский "ПСЖ" с 2005 по 2006 год. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб "Зенита", а с 2018 года является главным тренером петербуржцев. Под его руководством сине-бело-голубые семь раз становились чемпионами России и дважды завоевывали Кубок страны.
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Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»