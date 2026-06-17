Тренер Писарев назвал российского специалиста, готового поработать в Европе

Тренер сборной России Николай Писарев назвал российского специалиста, который может поработать в Европе.

По словам Писарева, Семак готов к работе в Европе.

- Думаю, Семак. Он и язык знает, и в бытность игроком играл в Европе, приводит слова Писарева "РИА Новости Спорт".

Сергей Семак выступал за французский "ПСЖ" с 2005 по 2006 год. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб "Зенита", а с 2018 года является главным тренером петербуржцев. Под его руководством сине-бело-голубые семь раз становились чемпионами России и дважды завоевывали Кубок страны.