Чернов прокомментировал уход из "Спартака"

Защитник Никита Чернов прокомментировал уход из московского "Спартака".

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По словам Чернова, он понимал, что у него мало шансов вернуться назад, и рад, что закончились его аренды.

- Последние месяцев семь-восемь понимал, что мало вариантов вернуться обратно. На днях с "Крыльями" всё должно окончательно решиться. От этого есть чувство радости и облегчения — закончились все эти арендные штуки, - приводит слова Чернова "Матч ТВ".

Ранее московский "Спартак" объявил об уходе Никиты Чернова - контракт центрального защитника со столичным клубом истек и не был продлен. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за самарские "Крылья Советов" - сообщалось, что в ближайшее время защитник подпишет контракт с волжанами.

Всего Чернов провел за красно-белых во всех турнирах 80 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.