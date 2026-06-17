Мбаппе высказался о своем рекорде

Килиан Мбаппе высказался о своём рекорде по количеству голов в сборной Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём рекорде в составе национальной команды. В матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом котором французы одержали победу 3:1, Мбаппе оформил дубль. Для Килиана это были 57-й и 58-й голы в 99-м матче за сборную. Предыдущий рекордсмен — Оливье Жиру — забил 57 мячей в 137 играх.
«Я очень доволен, но у меня будет время подумать о таких вещах попозже, когда завершу карьеру. Сейчас я здесь, и я точно знаю, что я тут делаю и зачем», — приводит слова Мбаппе Actu Foot в социальной сети X.
Отметим, что Килиан Мбаппе в составе сборной Франции выигрывал ЧМ-2018.
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