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Килиан Мбаппе высказался о своём рекорде по количеству голов в сборной Франции

Чемпионат.com

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём рекорде в составе национальной команды. В матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом котором французы одержали победу 3:1, Мбаппе оформил дубль. Для Килиана это были 57-й и 58-й голы в 99-м матче за сборную. Предыдущий рекордсмен — Оливье Жиру — забил 57 мячей в 137 играх.

Мбаппе высказался о своем рекорде
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«Я очень доволен, но у меня будет время подумать о таких вещах попозже, когда завершу карьеру. Сейчас я здесь, и я точно знаю, что я тут делаю и зачем», — приводит слова Мбаппе Actu Foot в социальной сети X.
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Отметим, что Килиан Мбаппе в составе сборной Франции выигрывал ЧМ-2018.

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