$72.1483.73

Селюк о Тюкавине: «Усилил бы «Зенит». 25 миллионов евро — сумасшедшие деньги, но у ВТБ все хорошо с ними»

Sports.ru

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему «Динамо» отказалось продать Константина Тюкавина «Зениту».

Агент рассказал, почему «Динамо» отказалось продать Тюкавина «Зениту»
© Sports.ru

Сообщалось, что бело-голубые отклонили предложение по 23-летнему форварду в размере 25 млн евро с выплатой в рассрочку.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Тюкавин не помешал бы «Зениту», усилил бы их. 25 миллионов [евро] — сумасшедшие деньги, но у ВТБ все хорошо с деньгами. Тюкавин — это символ для «Динамо», как и Батраков для «Локомотиве». Вокруг таких ребят надо строить команду, как вокруг Месси в «Барселоне», как вокруг Лоськова в свое время. Без Батракова «Локо» не попадет в топ-5 в следующем сезоне. «Динамо», думаю, тоже не попадет в тройку со Шварцем», — сказал Селюк.
Спортс: главные новости
Спортс: главные новости