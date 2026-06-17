Агент рассказал, почему «Динамо» отказалось продать Тюкавина «Зениту»

Селюк о Тюкавине: «Усилил бы «Зенит». 25 миллионов евро — сумасшедшие деньги, но у ВТБ все хорошо с ними»
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему «Динамо» отказалось продать Константина Тюкавина «Зениту».
Сообщалось, что бело-голубые отклонили предложение по 23-летнему форварду в размере 25 млн евро с выплатой в рассрочку.
«Тюкавин не помешал бы «Зениту», усилил бы их. 25 миллионов [евро] — сумасшедшие деньги, но у ВТБ все хорошо с деньгами. Тюкавин — это символ для «Динамо», как и Батраков для «Локомотиве». Вокруг таких ребят надо строить команду, как вокруг Месси в «Барселоне», как вокруг Лоськова в свое время. Без Батракова «Локо» не попадет в топ-5 в следующем сезоне. «Динамо», думаю, тоже не попадет в тройку со Шварцем», — сказал Селюк.
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Месси вдохновляется Надалем: «Я вижу много сходств с ним, тоже всегда хочу выкладываться на полную. Буду продолжать, пока у меня это получается»
Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»