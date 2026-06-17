Колосков: Месси еще раз подтвердил свою гениальность

Колосков считает, что Месси еще раз подтвердил свою гениальность
Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил свою гениальность в первом матче сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года, он является феноменом современного футбола. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси оформил хет-трик в первом матче сборной Аргентины на чемпионате мира против команды Алжира (3:0). На счету аргентинца теперь 16 голов на мировых первенствах, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.
В следующем матче группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Австрии 22 июня.
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Гасилин о Месси: «Если бы он просто так бегал по кругу и начал готовиться к ЧМ за два месяца, он был бы все равно тем Месси. Возможно, он лучший в истории футбола»
Месси вдохновляется Надалем: «Я вижу много сходств с ним, тоже всегда хочу выкладываться на полную. Буду продолжать, пока у меня это получается»
Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»