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Колосков считает, что Месси еще раз подтвердил свою гениальность

ТАСС

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил свою гениальность в первом матче сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года, он является феноменом современного футбола. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Колосков: Месси еще раз подтвердил свою гениальность
© ТАСС

Ранее ТАСС сообщал, что Месси оформил хет-трик в первом матче сборной Аргентины на чемпионате мира против команды Алжира (3:0). На счету аргентинца теперь 16 голов на мировых первенствах, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.

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"Еще раз подтвердил, что гениальный футболист, настоящий феномен современного футбола. Я очень рад, что есть такой пример подражания для всего мира, в том числе и для России. Конечно, он побьет рекорд Клозе, никаких сомнений в этом нет", - сказал Колосков.

В следующем матче группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Австрии 22 июня.

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