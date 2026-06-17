Колосков: Месси еще раз подтвердил свою гениальность

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил свою гениальность в первом матче сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года, он является феноменом современного футбола. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее ТАСС сообщал, что Месси оформил хет-трик в первом матче сборной Аргентины на чемпионате мира против команды Алжира (3:0). На счету аргентинца теперь 16 голов на мировых первенствах, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.

"Еще раз подтвердил, что гениальный футболист, настоящий феномен современного футбола. Я очень рад, что есть такой пример подражания для всего мира, в том числе и для России. Конечно, он побьет рекорд Клозе, никаких сомнений в этом нет", - сказал Колосков.

В следующем матче группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Австрии 22 июня.