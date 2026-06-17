Нападающий сборной Бразилии Неймар стал отцом в пятый раз. У него родилась дочь прямо во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.

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Напомним, Неймар продолжает восстановление после мышечной травмы икроножной мышцы правой ноги, из-за которой он пропустил первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2026 с командой Марокко (1:1). Его участие во 2-м туре группового этапа со сборной Гаити 20 июня пока остаётся под вопросом. Однако, по данным СМИ, Неймар сможет сыграть в ближайшей встрече.

Чемпионат мира — 2026 проходит в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.