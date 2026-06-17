Неймар стал отцом в пятый раз, у него родилась дочь во время ЧМ-2026
Нападающий сборной Бразилии Неймар стал отцом в пятый раз. У него родилась дочь прямо во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.
Напомним, Неймар продолжает восстановление после мышечной травмы икроножной мышцы правой ноги, из-за которой он пропустил первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2026 с командой Марокко (1:1). Его участие во 2-м туре группового этапа со сборной Гаити 20 июня пока остаётся под вопросом. Однако, по данным СМИ, Неймар сможет сыграть в ближайшей встрече.
Чемпионат мира — 2026 проходит в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Гасилин о Месси: «Если бы он просто так бегал по кругу и начал готовиться к ЧМ за два месяца, он был бы все равно тем Месси. Возможно, он лучший в истории футбола»
Месси вдохновляется Надалем: «Я вижу много сходств с ним, тоже всегда хочу выкладываться на полную. Буду продолжать, пока у меня это получается»
Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»
Гасилин о Месси: «Если бы он просто так бегал по кругу и начал готовиться к ЧМ за два месяца, он был бы все равно тем Месси. Возможно, он лучший в истории футбола»
Месси вдохновляется Надалем: «Я вижу много сходств с ним, тоже всегда хочу выкладываться на полную. Буду продолжать, пока у меня это получается»
Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»