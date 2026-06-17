Тикнизян может вновь оказаться в РПЛ

"Спартак", "Зенит" и "Краснодар" заинтересовались Тикнизяном - источник
Наир Тикнизян может вновь оказаться в Российской премьер-лиге спустя год после перехода в чемпионат Сербии.
Интерес к защитнику сборной Армении проявляют сразу несколько ведущих клубов России. Как сообщает Arm?nie Football, в числе претендентов на футболиста значатся "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". При этом в "Црвене Звезде" готовы рассмотреть продажу игрока за сумму около семи миллионов евро.
Впрочем, до конкретики дело пока не дошло. По данным источника, сербский клуб ещё не получал официальных предложений по 27-летнему защитнику.
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