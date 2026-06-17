Болельщики ПСЖ выбрали между Сафоновым и Меньяном

Болельщики «ПСЖ» и сборной Франции выбрали между Сафоновым и Меньяном. Видео
Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер опросил болельщиков сборной Франции на ЧМ-2026 по поводу вратарской позиции. Он предложил французским фанатам сделать выбор между голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и вратарём сборной Франции Миком Меньяном.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.
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