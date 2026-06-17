Болельщики ПСЖ выбрали между Сафоновым и Меньяном

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер опросил болельщиков сборной Франции на ЧМ-2026 по поводу вратарской позиции. Он предложил французским фанатам сделать выбор между голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и вратарём сборной Франции Миком Меньяном.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.