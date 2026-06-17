Экс‑игрок «Крыльев Советов» проходит просмотр в «Рубине»

Полузащитник Владимир Хубулов проходит просмотр в «Рубине», сообщает пресс‑служба казанского клуба.
Также просмотр проходит защитник костромского «Спартака» Максим Игнатьев.
Хубулов сыграл в 44 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее футболист также выступал за «Зенит», «Химки», «Акрон» и «Аланию».
«Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне‑2025/26.
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