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Экс‑полузащитник «Крыльев Советов» Хубулов проходит просмотр в «Рубине»

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Полузащитник Владимир Хубулов проходит просмотр в «Рубине», сообщает пресс‑служба казанского клуба.

Экс‑игрок «Крыльев Советов» проходит просмотр в «Рубине»
© ФК «Рубин»

Также просмотр проходит защитник костромского «Спартака» Максим Игнатьев.

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Хубулов сыграл в 44 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее футболист также выступал за «Зенит», «Химки», «Акрон» и «Аланию».

«Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне‑2025/26.

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