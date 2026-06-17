Губерниев отреагировал на очередное достижение Месси

Дмитрий Губерниев отреагировал на очередное достижение Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026.

После хет-трика капитана сборной Аргентины в матче с Алжиром комментатор сравнил его с Диего Марадоной. Журналист отметил величие Месси, однако признался, что для него главным аргентинским футболистом всех времён остаётся Марадона.

- Но в моём сердце Марадона! Я видел, как он играл! Месси и не снилось, - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В матче с Алжиром капитан аргентинцев трижды поразил ворота соперника и помог своей команде начать турнир с уверенной победы. Этот хет-трик позволил Месси выйти на отметку в 16 голов на чемпионатах мира. Если Месси удастся забить ещё один гол, он станет лучшим бомбардиром в истории турнира.