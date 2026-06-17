Губерниев отреагировал на очередное достижение Месси

Губерниев: Месси и не снилось то, что делал Марадона!
Дмитрий Губерниев отреагировал на очередное достижение Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026.
После хет-трика капитана сборной Аргентины в матче с Алжиром комментатор сравнил его с Диего Марадоной. Журналист отметил величие Месси, однако признался, что для него главным аргентинским футболистом всех времён остаётся Марадона.
В матче с Алжиром капитан аргентинцев трижды поразил ворота соперника и помог своей команде начать турнир с уверенной победы. Этот хет-трик позволил Месси выйти на отметку в 16 голов на чемпионатах мира. Если Месси удастся забить ещё один гол, он станет лучшим бомбардиром в истории турнира.
Каррагер о невызове Трента на ЧМ-2026: «Не сказал бы, что сильно удивлен. Тухель смотрит на его слабые стороны – сильные качества в его команде проявляются не так, как при Клоппе»
Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Каррагер о невызове Трента на ЧМ-2026: «Не сказал бы, что сильно удивлен. Тухель смотрит на его слабые стороны – сильные качества в его команде проявляются не так, как при Клоппе»
Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00