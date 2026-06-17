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Акинфеев рассказал, почему с детства не бьет пенальти: «В первой команде ЦСКА есть кому этим заняться»

Sports.ru

Игорь Акинфеев в первом посте на Трибуне рассказал о том, когда в последний раз бил пенальти:

Акинфеев рассказал, почему с детства не бьет пенальти
© Соцсети
«В школе ЦСКА я тоже бил пенальти, забивал, но мне это не очень нравилось. А окончательно разонравилось на турнире в Швеции, где я бил пенальти мальчику в очках. Обычно я исполнял на силу, а тут решил на технику, в угол, и тот мальчик отбил. С того момента пенальти я больше не бил – к счастью, в первой команде ЦСКА есть кому этим заняться», – написал Акинфеев.
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