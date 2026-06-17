Экс-президент "Спартака" выбрал между Месси и Роналду

Экс-президент "Спартака" сделал выбор между Месси и Роналду
Хет-трик Лионеля Месси в матче с Алжиром впечатлил Андрея Червиченко.
Бывший президент "Спартака" признался, что даже от аргентинской звезды не ожидал настолько яркого выступления на старте чемпионата мира - 2026.
- Месси - великий футболист. Я всегда ему отдавал предпочтение перед Роналду. Он лучший футболист современности. Честно говоря, не ожидал от него хет-трика, - цитирует Червиченко "Матч ТВ".
Напомним, встреча с Алжиром завершилась победой аргентинцев со счётом 3:0, а все мячи записал на свой счёт Месси. Благодаря этому достижению капитан сборной Аргентины довёл число голов на чемпионатах мира до 16 и повторил рекорд Мирослава Клозе.
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Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00