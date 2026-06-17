Российский полузащитник стал игроком французского клуба

Егор Пруцев перешёл во французский «Дюнкерк»
Российский полузащитник Егор Пруцев стал игроком французского «Дюнкерка», выступающего в Лиге 2. 22-летний футболист подписал с клубом трёхлетний контракт, сообщает Transfermarkt.
В минувшем сезоне Пруцев на правах аренды выступал за белградский ОФК, провёл 17 матчей в чемпионате Сербии, забил один гол и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Црвеной Звездой» истёк 30 мая 2026 года, поэтому переход во Францию состоялся на правах свободного агента.
Летом 2022 года Пруцев перешёл из «Сочи» в «Црвену Звезду» за € 900 тыс. В Сербии полузащитник получил местное гражданство, однако закрепиться в основном составе белградцев не сумел. Егор — младший брат полузащитника «Локомотива» и сборной России Данилы Пруцева
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