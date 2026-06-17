В "Локомотиве" рассказали о состоянии нападающего после травмы

Главный врач "Локомотива" Игорь Калюжный рассказал, в каком состоянии находится Вадим Раков после перенесённой травмы.

В период отпуска для Ракова была подготовлена отдельная программа тренировок, отличавшаяся от плана остальных игроков команды. Она включала дополнительные беговые нагрузки, которые полузащитник выполнял без каких-либо проблем.

- На данный момент Вадима Ракова ничего не беспокоит. Сейчас он приступает к тренировкам в общей группе, однако мы продолжим внимательно следить за его состоянием. Полученная в "Крыльях Советов" травма относится к числу нетипичных случаев и требует индивидуального контроля, - приводит слова Калюжного "Чемпионат".

Медицинский штаб также планирует провести ряд дополнительных тестов, чтобы оценить состояние повреждённой ранее области. В клубе рассчитывают, что футболист сможет полноценно вернуться на поле и помочь команде в новом сезоне.