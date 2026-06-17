Аршавин назвал футболистов, которые достойны попадания на «Аллею славы»

Аршавин назвал футболистов, которые должны были бы быть на «Аллее славы»
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, каких российских футболистов можно было бы включить в «Аллею славы». Отметим, что голливудская «Аллея славы» — это пешеходная зона в Лос-Анджелесе, которая служит постоянным памятником достижений в индустрии развлечений.
— Мы с вами на «Аллее звёзд». Если бы в России была такая «Аллея звёзд» футбола, то кто бы там обязательно должен был бы быть?
— Акинфеев. Титов, наверное, из «Спартака». Кержаков, Игнашевич. Лоськов.
— То есть в твоей пятёрке не будет Мостового, но будет Лоськов?
— Мостового забыл. Но ладно, ничего страшного, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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