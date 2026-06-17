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Аршавин назвал футболистов, которые должны были бы быть на «Аллее славы»

Чемпионат.com

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, каких российских футболистов можно было бы включить в «Аллею славы». Отметим, что голливудская «Аллея славы» — это пешеходная зона в Лос-Анджелесе, которая служит постоянным памятником достижений в индустрии развлечений.

Аршавин назвал футболистов, которые достойны попадания на «Аллею славы»
© Чемпионат.com

— Мы с вами на «Аллее звёзд». Если бы в России была такая «Аллея звёзд» футбола, то кто бы там обязательно должен был бы быть?

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— Акинфеев. Титов, наверное, из «Спартака». Кержаков, Игнашевич. Лоськов.

— То есть в твоей пятёрке не будет Мостового, но будет Лоськов?

— Мостового забыл. Но ладно, ничего страшного, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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