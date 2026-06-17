«Реал» направил в УЕФА письмо по делу Негрейры

«Реал» представил в УЕФА письмо по делу Негрейры: «Ситуация серьезно подрывает доверие к футболу и его институтам. Призываем немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство»
«Реал» объявил, что направил письмо по делу Негрейры в дисциплинарные органы УЕФА.
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
«В письме клуб проинформировал УЕФА о наличии веских доказательств, которые убедительно подтверждают уже известные факты о долговременных непрозрачных платежах, не имеющих под собой каких-либо поддающихся проверке оснований, от «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре, бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации, через различные корпоративные структуры. «Реал» подчеркивает, что, с точки зрения спортивного дисциплинарного законодательства, эти факты представляют собой систематический и чрезвычайно серьезный риск для целостности соревнования, поскольку они свидетельствуют о существовании структуры неправомерного влияния на судейский корпус, несовместимой с базовыми принципами равенства, нейтралитета, беспристрастности и непредсказуемости спортивных результатов. В этой связи «Реал» призвал немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство, инициированное УЕФА ранее, считая неприемлемым сохранение подобной ситуации на протяжении долгого времени, поскольку ее продолжение серьезно подрывает доверие к футболу, его институтам и лидерам. Поэтому клуб требует решительного, образцового и немедленного реагирования в спортивной сфере, независимо от продолжающегося судебного разбирательства. По этой причине наш клуб просит УЕФА в рамках своей независимой компетенции принять соответствующие дисциплинарные и восстановительные меры для обеспечения честности, прозрачности и надлежащего проведения соревнований. Это ни при каких обстоятельствах не должно подменять роль государственных судебных органов или препятствовать уголовной квалификации фактов. В связи с этим «Реал», выступая в качестве частного обвинителя в продолжающемся уголовном разбирательстве, продолжит предпринимать необходимые юридические действия на каждом процессуальном этапе, как это делалось с самого начала. «Реал» подтверждает свою приверженность защите основных ценностей спорта и продолжит предпринимать все необходимые действия для обеспечения того, чтобы инциденты подобного рода не оставались безнаказанными», – говорится в заявлении «Реала».
Хорватская фанатка Ивана Кнолль поддержит команду на ЧМ-2026: «Я сказала BBC, что мы порвем Англию»
Мартинес о Роналду: «Это его шестой ЧМ, но по эмоциям и напряжению – такой же, как и первый. Криштиану – жизненно важный игрок для Португалии»
Прошедший игровой день ЧМ-2026 – самый посещаемый в истории турнира. На 4 матча пришли 281 223 зрителя
Хорватская фанатка Ивана Кнолль поддержит команду на ЧМ-2026: «Я сказала BBC, что мы порвем Англию»
Мартинес о Роналду: «Это его шестой ЧМ, но по эмоциям и напряжению – такой же, как и первый. Криштиану – жизненно важный игрок для Португалии»
Прошедший игровой день ЧМ-2026 – самый посещаемый в истории турнира. На 4 матча пришли 281 223 зрителя