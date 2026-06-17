"Урал" продлил контракт с легионером

"Урал" объявил о продлении контракта с легионером
Екатеринбургский "Урал" продлил контракт с центральным защитником.
- Сильвие Бегич продолжит играть за "Урал". Капитан и центральный защитник продлил соглашение с клубом, - сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Сильвие Бегич выступает за "шмелей" с сентября 2022 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 120 матчей и отметился 13 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Ранее хорватский центральный защитник выступал за "Оренбург", "Рудеш", казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов" и "Интер Запрешич". Рыночная стоимость 33-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 900 тысяч евро.
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