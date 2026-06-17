Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано до июня 2030 года.

Фассону 25 лет, он выступает за "Локомотив" с 2022 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 34 матча за команду в разных турнирах, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

"Локомотив" по итогам сезона-2025/26 завоевал бронзовые медали РПЛ.