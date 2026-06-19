Экс-футболист Гришин оценил соперников ЦСКА на групповом этапе КР

Александр Гришин оценил соперников ЦСКА на групповом этапе Кубка России
Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин оценил соперников армейского клуба на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. ЦСКА попал в одну группу с «Локомотивом», «Ростовом» и «Акроном».
«Акрон» — слабая команда. Они поменяли тренера, но это однозначно не конкурент ЦСКА. С «Локомотивом» армейцы будут бороться за первое место и выход из группы Кубка России. А «Ростов» — хорошая команда, что ли? Все знают, какие у них проблемы. Постоянно читаем информацию, что некоторые игроки остаются, а другие уходят из клуба», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо