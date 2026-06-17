Тьерри Анри стал героем мемов

Анри выпучил глаза от удивления после слов Ибрагимовича в студии Fox Sports. Реакция француза вновь стала мемом
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри вновь стал героем мемов и шуток в социальных сетях.
В интернете завирусился фрагмент эфира Fox Sports, в котором экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» необычно отреагировал на высказывание Златана Ибрагимовича.
Анри, Ибрагимович и бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступают экспертами в аналитической программе о ЧМ-2026.
Во время обсуждения игры сборной Франции во втором тайме матча против Сенегала (3:1) Лалас охарактеризовал команду Дидье Дешама термином arrogance – самоуверенность, самонадеянность, высокомерие.
Ибрагимович, в свою очередь, не согласился с такой оценкой, заявив, что речь идет скорее о confidence – уверенности и вере в собственные силы.
«Невежественные назовут это самонадеянностью, а мыслящие – уверенностью», – сказал швед.
В этот момент камера зафиксировала эмоциональную реакцию Анри – он заметно расширил глаза от удивления. Вероятно, француз воспринял реплику Ибрагимовича как адресованную Лаласу, что и стало поводом для столь сильного удивления.
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Анри выпучил глаза от удивления после слов Ибрагимовича в студии Fox Sports. Реакция француза вновь стала мемом
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Вилья о де ла Фуэнте: «Он способен привести Испанию к славе. Луис – фантастический тренер, его сила в том, что он давно знает своих игроков»
Анри выпучил глаза от удивления после слов Ибрагимовича в студии Fox Sports. Реакция француза вновь стала мемом