Стали известны затраты на свадьбу Батракова

Стали известны затраты на свадьбу игрока сборной России и «Локомотива» Алексея Батракова и бывшей футболистки Ирины Подшибякиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Торжество обошлось в 15 миллионов рублей. Четыре миллиона ушло на аренду усадьбы Villa Michetti в Московской области. 3,5 миллиона было потрачено на выступление группы «Марсель», еще 2,5 миллиона стоило оформление пространства. Два миллиона рублей молодожены потратили на одежду, еще миллион они заплатили ведущему церемонии, бывшему КВНщику Александру Слесареву. Остальные деньги ушли на аренду автомобиля Cadillac DeVille III 1966 года выпуска, на котором Батраков подъехал к усадьбе, банкет и оплату услуг свадебного агентства.

Cвадьба Батракова и Подшибякиной состоялась 16 июня 2026 года.

«Наш день. Наша история. 16.06.2026», — написал Батраков в своем Telegram-канале.

Игроку «Локомотива» 21 год, в то время как Подшибякиной 30 лет. Ранее она была футболисткой и выступала за «Локомотив», «Звезду-2005», «Рязань-ВДВ» и другие клубы. Также Подшибякина провела десять матчей в составе сборной России.