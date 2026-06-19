Тренер "Динамо" объяснил, почему решил вернуться в Россию

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц, который вернулся на пост главного тренера "Динамо", ответил на вопрос "РГ", почему он принял такое решение.

© Российская Газета

Как известно, немецкий специалист решил покинуть "Динамо" в мае 2022-го не из-за футбольных моментов. Однако ситуация в мире кардинально не изменилась с тех пор. Тем не менее Шварц принял предложение "Динамо".

"Для меня, как иностранца, четыре года назад ситуация была непростая. Еще тогда у меня был открытый диалог с руководством "Динамо". Мы работали рука об руку и сохраняли дружеские отношения. На протяжении четырех лет, что меня не было в клубе, мы оставались в контакте. Сейчас новая страница. За четыре года ситуация, может, и не поменялась. Но изменилось наше отношение. Сейчас наша цель - упорная каждодневная работа", - заявил Сандро Шварц, отвечая на вопрос корреспондента "РГ".

Напомним, в минувшем сезоне "Динамо" возглавляли Валерий Карпин, а затем Ролан Гусев. В итоге клуб решил вернуть перед новым сезоном Сандро Шварца, который за четыре года успел поработать с немецкой "Гертой" и американским "Нью-Йорком".