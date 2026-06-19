Миранчук высказался о безопасности в США

Миранчук о безопасности в США: «Советуют не останавливаться после шести вечера на заправках, не спускаться в метро. Какие-то выстрелы бывают в городе, но это обходит меня стороной»
Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук высказался о безопасности в американском городе.
– Как вы обсуждали вопрос твоей безопасности с клубом? Как живется в Атланте в этом плане?
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– Нормально, хорошо. Когда ты приезжаешь, тебе называют районы, в которых живут футболисты, советуют конкретные места. Когда слышат твои пожелания, могут что-то подкорректировать.
Советуют не останавливаться после шести часов вечера на заправках, не спускаться в метро. Но если честно, все спокойно. Какие-то выстрелы иногда бывают в городе, но это обходит меня стороной, – сказал Миранчук.