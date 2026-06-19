Миранчук высказался о безопасности в США

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук высказался о безопасности в американском городе.

– Как вы обсуждали вопрос твоей безопасности с клубом? Как живется в Атланте в этом плане?

– Нормально, хорошо. Когда ты приезжаешь, тебе называют районы, в которых живут футболисты, советуют конкретные места. Когда слышат твои пожелания, могут что-то подкорректировать.

Советуют не останавливаться после шести часов вечера на заправках, не спускаться в метро. Но если честно, все спокойно. Какие-то выстрелы иногда бывают в городе, но это обходит меня стороной, – сказал Миранчук.