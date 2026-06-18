Головин поделился впечатлениями от старта ЧМ

Александр Головин рассказал о впечатлениях от старта чемпионата мира
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что следит за чемпионатом мира 2026 года и радуется за игроков, с которыми раньше выступал за один клуб. Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. В турнире принимают участие 48 команд.
«Конечно, слежу за чемпионатом мира. По крайней мере, на уровне результатов точно. Рад за ребят, с которыми знаком лично и которые отлично себя проявляют. Тот же [Фоларин] Балогун, забивший два мяча в первом матче за сборную США. Мы с ним хорошо общаемся в «Монако». Знаю, что забил [Брель] Эмболо за сборную Швейцарии, раньше он тоже выступал в «Монако», — приводит слова Головина ТАСС.
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Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»