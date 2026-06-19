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Возглавить сборную Португалии может Жезуш, тренировавший «Аль-Наср» Роналду (ESPN Brazil)

Sports.ruиещё 2

71-летний Жорже Жезуш может занять пост главного тренера сборной Португалии.

Выяснилось, кто может возглавить сборную Португалии
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Действующий главный тренер национальной команды Роберто Мартинес намерен оставить свою должность после ЧМ-2026 из-за завершения контракта.

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По данным ESPN Brazil, ожидается, что Жезуш заменит Мартинеса во главе сборной. В последние месяцы переговоры с тренером продвинулись вперед.

Жезуш ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Добавим, что Мартинес из сборной Португалии может перейти на работу в «Аль-Наср».

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