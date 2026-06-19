Утка присоединилась к маршу болельщиков сборной Шотландии

Утка, облаченная в шотландский флаг, прошла маршем вместе с болельщиками сборной Шотландии в американском Бостоне. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

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По ее данным, в Бостоне в преддверии игры сборной Шотландии против национальной команды Марокко собрались около 50 тыс. шотландских болельщиков, получивших прозвище "тартановая армия" (Tartan Army) благодаря знаменитому клетчатому орнаменту на одежде. Некоторые из них организовали шествие, в ходе которого маршировали в килтах под звуки волынок. Вместе с ними чуть в стороне шла утка, к спине которой был прикреплен миниатюрный флаг Шотландии.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что многие бары Бостона остались без пива из-за повышенного спроса со стороны болельщиков сборной Шотландии. Шотландцы провели матч с национальной командой Гаити 14 июня в Фоксборо (штат Массачусетс) близ Бостона. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу европейской команды. 20 июня сборная Шотландии в Фоксборо сыграет с Марокко.