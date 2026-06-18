Тренер Непомнящий оценил состав «Спартака»

Непомнящий считает, что в составе «Спартака» хватает футболистов для борьбы за чемпионство
Российский тренер Валерий Непомнящий заявил «Матч ТВ», что в составе московского «Спартака» есть футболисты для борьбы за чемпионство в МИР РПЛ.
«Красно‑белые» по итогам сезона‑2025/26 выиграли FONBET Кубок России и стали четвертыми в чемпионате.
— Какие позиции стоит усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство?
— Это совершенно деликатный вопрос. Дело философии, вкусов и самих главных тренеров. У меня лично никаких рекомендаций нет. «Спартак» по составу должен был бороться на чемпионство и в прошлом сезоне. У них сейчас есть футболисты для того, чтобы бороться за титул, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».
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