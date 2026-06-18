Экс-игрок сборной Нидерландов извинился за высказывание о японцах

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт извинился за слова о том, что японцы похожи друг на друга во время матча национальных команд на чемпионате мира. Об этом он рассказал порталу The Athletic.

Встреча сборных Японии и Нидерландов завершилась со счетом 2:2. Во время обсуждения эпизода с голом в ворота нидерландцев ван дер Варт заявил, что "все японцы похожи друг на друга".

"Понимаю, что некоторые люди сочли мои слова обидными, я искренне сожалею о сказанном. Если я кого-то расстроил, приношу извинения, у меня не было такого намерения, - сказал ван дер Варт. - Я серьезно отношусь к возникшей реакции и понимаю, что слова могут быть истолкованы по-разному. Поэтому важно четко заявить, что в моих словах не было расистских или дискриминационных намерений".

Во втором туре сборная Нидерландов 20 июня сыграет со шведами. Японцы 21 июня встретятся с командой Туниса.