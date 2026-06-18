Комментатор Генич рассказал о нецензурном сообщении от тренера Евсеева

Генич об авторитете: «От Евсеева могу в прямом эфире получить сообщение: «Ты #######». От Талалаева могу получить – чтобы я сгнил, #####»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями о своем авторитете и рассказал о сообщениях от Андрея Талалаева и Вадима Евсеева.
– У меня уже есть накопленный авторитет, чтобы что-то сказать.
Но при этом я абсолютно спокойно могу получить сообщение от Талалаева, чтобы я там сгнил, #####. От Евсеева в прямом эфире могу получить сообщение: «Ты #######».
– Евсеев тебе написал, что ты #######?
– Да, во время эфира.
– Написал?
– Да. Могу показать
– А что ты позволил себе сказать?
– Ничего.
Видимо, Вадим Валентинович устал вечером... Наверное, нехорошо рассказать о личной переписке. Но это попало в прямой эфир, мы сидели рядом с Лепсая (Теймураз Лепсая – Спортс’‘), приходит сообщение, я ему показываю, он в ахере.
Там касалось как будто бы, что Гаджиев не работает в «Динамо» Махачкала, его чуть-чуть отстранили, он академией занимается.
Видимо, Вадим Валентинович не так расслышал, еще что-то. Так часто бывает. Услышал: «О, Гаджиев, Махачкала». А они еще не в курсе. По старой дружбе он мне написал, – сказал Константин Генич.
Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
Звезда 2Drots Мбэйп о дубле Мбаппе: «Я стану лучшим бомбардиром после этого ЧМ»
Де Поль о Месси: «О нем не подобрать слов – все уже сказано. Наслаждайтесь его игрой, не упускайте ни одной его минуты в футболке Аргентины»
Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
Звезда 2Drots Мбэйп о дубле Мбаппе: «Я стану лучшим бомбардиром после этого ЧМ»
Де Поль о Месси: «О нем не подобрать слов – все уже сказано. Наслаждайтесь его игрой, не упускайте ни одной его минуты в футболке Аргентины»