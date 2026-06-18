Черчесов объяснил проведение сборов «Ахмата» в Сербии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что команда проведет вторые и третьи сборы в Сербии, чтобы дать игрокам возможность отвлечься от общения со СМИ и сконцентрироваться на тренировочном процессе.

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— Почему вторые и третьи сборы у вас запланированы в Сербии?

— Потому что нужно на какое‑то время уйти от внимания журналистов, чтобы сосредоточиться на работе. Ну и соперники. Команды РПЛ практически все играют друг с другом, поэтому нам хотелось бы уехать, чтобы спокойно поработать над собой. Пока мы в Новогорске, к ребятам могут приезжать родственники — я же не могу запретить им общаться, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Первые тренировочные сборы «Ахмата» проходят в подмосковном Новогорске и продлятся до 20 июня. Вторые и третьи сборы состоятся в Сербии с 25 июня по 4 июля и с 9 по 18 июля.

«Ахмат» в сезоне‑2025/26 РПЛ набрал 37 очков и финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.