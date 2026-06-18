"Сочи" подписал первого новичка в летнее межсезонье

"Сочи" объявил о подписании первого новичка в летнее межсезонье
Сочинцы подписали игрока.
Максим Кузьмин — первый новичок "Сочи" в летнее межсезонье, сообщает пресс-служба клуба.
30-летний полузащитник подписал двухлетний контракт и будет выступать за новую команду под шестым игровым номером.
За свою карьеру Кузьмин играл за московское "Динамо", воронежский "Факел" и калининградскую "Балтику". Два последних сезона хавбек провел в тольяттинском "Акроне", в составе которого провел 57 матчей и сделал 5 голевых передач.
Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
Звезда 2Drots Мбэйп о дубле Мбаппе: «Я стану лучшим бомбардиром после этого ЧМ»
Де Поль о Месси: «О нем не подобрать слов – все уже сказано. Наслаждайтесь его игрой, не упускайте ни одной его минуты в футболке Аргентины»
Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
Звезда 2Drots Мбэйп о дубле Мбаппе: «Я стану лучшим бомбардиром после этого ЧМ»
Де Поль о Месси: «О нем не подобрать слов – все уже сказано. Наслаждайтесь его игрой, не упускайте ни одной его минуты в футболке Аргентины»