"Сочи" подписал первого новичка в летнее межсезонье

Сочинцы подписали игрока.

Максим Кузьмин — первый новичок "Сочи" в летнее межсезонье, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний полузащитник подписал двухлетний контракт и будет выступать за новую команду под шестым игровым номером.

За свою карьеру Кузьмин играл за московское "Динамо", воронежский "Факел" и калининградскую "Балтику". Два последних сезона хавбек провел в тольяттинском "Акроне", в составе которого провел 57 матчей и сделал 5 голевых передач.