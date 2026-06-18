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"Сочи" объявил о подписании первого новичка в летнее межсезонье

Rusfootball

Сочинцы подписали игрока.

"Сочи" подписал первого новичка в летнее межсезонье
© Global Look Press

Максим Кузьмин — первый новичок "Сочи" в летнее межсезонье, сообщает пресс-служба клуба.

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30-летний полузащитник подписал двухлетний контракт и будет выступать за новую команду под шестым игровым номером.

За свою карьеру Кузьмин играл за московское "Динамо", воронежский "Факел" и калининградскую "Балтику". Два последних сезона хавбек провел в тольяттинском "Акроне", в составе которого провел 57 матчей и сделал 5 голевых передач.

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