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«Реал» и «Комо» не могут договориться о трансфере Нико Паса — Sky Sport Italia

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Мадридский «Реал» и «Комо» не могут договориться о переходе полузащитника Нико Паса. Итальянский клуб хочет сохранить хавбека, перешедшего из испанского гранда летом 2024 года. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

«Реал» и «Комо» не могут договориться о переходе полузащитника
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По информации источника, «Комо» не желает, чтобы «сливочные» активировали опцию обратного выкупа футболиста за € 10 млн. В свою очередь, «Реал» настаивает: если итальянская команда хочет сохранить Паса, то она должна осуществить его полноценный переход.

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Ранее СМИ сообщали, что «Реал» оценивает 21-летнего полузащитника в € 60 млн.

В минувшем сезоне Пас принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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