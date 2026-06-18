Аршавина включили в тройку лучших игроков в истории России

Бывший футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров назвал трёх лучших игроков в истории России. Так, Комбаров выделил экс-нападающего санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрея Аршавина, а также бывших футболистов «Спартака» Егора Титова и Андрея Тихонова.

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— Кирилл, топ-3 лучших игрока в истории России, по твоему мнению?

— Ну, Андрей [Аршавин] 100% входит в эту тройку.

— Всё-таки попадёт, да?

— Конечно. Ну, наверное, Егор Титов. И пусть будет Тихонов, — сказал Комбаров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Отметим, что последние несколько лет Кирилл Комбаров проживает с семьёй в США.