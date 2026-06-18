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Галактионов о целях «Локомотива»: «Конечно, хочется выиграть золото. Но желание не должно быть голословным – его надо подкреплять правильными шагами»

Sports.ru

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о желании стать чемпионом России.

Галактионов рассказал о целях «Локомотива»
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По итогам минувшего сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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«Конечно, мне хочется выиграть золото. «Локомотив» – большой клуб, который ставит амбициозные цели и должен быть наверху. У руководства, конечно, тоже есть такое желание. Оно есть у всех. Но это желание не должно быть голословным, надо подкреплять его правильными шагами. Все взаимосвязано. Футболисты, игроки, дальнейшие шаги, комплектование – все должно работать с единым ритмом», – сказал Галактионов.
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