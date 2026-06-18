"Локомотив" подписал защитника

"Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником
"Железнодорожники" представили новичка. "Локомотив" заключил договор с игроком своей молодежки Михаилом Самороковским, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт будет действовать до июня 2029 года.
Самороковский — воспитанник Академии "Локо" и находится в системе клуба с 2022 года. 18-летний футболист прошел все юношеские лиги и уже второй сезон является основным защитником молодежной команды "железнодорожников".
В этом сезоне на счету футболиста 6 матчей и 1 забитый гол.
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