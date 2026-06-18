$72.7584.34

"Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником

Rusfootball

"Железнодорожники" представили новичка. "Локомотив" заключил договор с игроком своей молодежки Михаилом Самороковским, сообщает пресс-служба клуба.

"Локомотив" подписал защитника
© ФК "Локомотив"

Контракт будет действовать до июня 2029 года.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Самороковский — воспитанник Академии "Локо" и находится в системе клуба с 2022 года. 18-летний футболист прошел все юношеские лиги и уже второй сезон является основным защитником молодежной команды "железнодорожников".

В этом сезоне на счету футболиста 6 матчей и 1 забитый гол.

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости
Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости