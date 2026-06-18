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Александр Мостовой: «Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец. Лионель – настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он делает»

Sports.ru

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.

Мостовой: тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец
© Sports.ru
«Месси – настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне – это безумие. Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец», – заявил Мостовой.
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