Александр Мостовой: «Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец. Лионель – настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он делает»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.
«Месси – настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне – это безумие. Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец», – заявил Мостовой.
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Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»
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Тухель после 4:2 с Хорватией: «Во время гимна я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог разглядеть ни одного игрока. Это испортило впечатление от особенного момента»