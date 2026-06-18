Акинфеев рассказал, что его восстановление затянулось

Восстановление вратаря и капитана московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева от травмы затянулось. Об этом Акинфеев сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее ТАСС сообщал, что Акинфеев получил травму в матче чемпионата России с тольяттинским "Акроном" (2:1) 4 апреля.

"Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего - работаем, пашем. Все будет хорошо. И всем спасибо за поддержку", - написал Акинфеев.

Акинфееву 40 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Голкипер шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз выиграл кубок и суперкубок страны, один раз - Кубок УЕФА. Ему принадлежит рекорд по числу выигранных трофеев среди российских футболистов. В декабре Акинфеев стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ". 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем на один сезон.