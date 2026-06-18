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«Локомотив» объявил об уходе Владислава Сарвели

Чемпионат.com

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвели из клуба.

«Локомотив» объявил об уходе нападающего
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«Владислав Сарвели покидает «Локомотив». Сотрудничество с 28-летним нападающим завершено по соглашению сторон. Сарвели стал игроком нашего клуба летом 2023 года. За это время он провёл 65 матчей, в которых отличился 7 голами и 9 результативными передачами. Благодарим Влада за годы, проведённые в команде и вклад в общие победы. Удачи и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».
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