Вратарь продлил контракт с «Динамо»

Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с «Динамо».
Как сообщает «СЭ», новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с опциями пролонгации. Официально о продлении объявят в ближайшее время.
Лунев выступает за «Динамо» с 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 14 матчей в Мир РПЛ, не пропустив в трех из них.
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