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Лунев продлил контракт с «Динамо» («СЭ»)

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Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с «Динамо».

Вратарь продлил контракт с «Динамо»
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Как сообщает «СЭ», новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с опциями пролонгации. Официально о продлении объявят в ближайшее время.

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Лунев выступает за «Динамо» с 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 14 матчей в Мир РПЛ, не пропустив в трех из них.

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