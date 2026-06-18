Семак заявил, что футбол в России популярнее хоккея

Семак считает, что футбол популярнее хоккея в России: «Уровень доступности у футбола значительно выше. В хоккее нужен лед, коньки, дорого»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил популярность футбола и хоккея в России.
– Что популярнее в стране, хоккей или футбол?
– Мне кажется, что футбол популярнее. Хоккей – исторический вид спорта, которым мы гордимся и где добиваемся выдающихся результатов.
В футболе мы не можем похвастаться выдающимися результатами, но и многие другие страны не могут. Тем не менее, вид спорта популярен из-за большей доступности.
В хоккее нужен лед, коньки, дорого. В футболе нужен мяч, можно играть во дворе и где угодно. Уровень доступности у футбола значительно выше, – сказал Семак.
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