$72.7584.34

Семак считает, что футбол популярнее хоккея в России: «Уровень доступности у футбола значительно выше. В хоккее нужен лед, коньки, дорого»

Sports.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил популярность футбола и хоккея в России.

Семак заявил, что футбол в России популярнее хоккея
© Sports.ru

– Что популярнее в стране, хоккей или футбол?

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

– Мне кажется, что футбол популярнее. Хоккей – исторический вид спорта, которым мы гордимся и где добиваемся выдающихся результатов.

В футболе мы не можем похвастаться выдающимися результатами, но и многие другие страны не могут. Тем не менее, вид спорта популярен из-за большей доступности.

В хоккее нужен лед, коньки, дорого. В футболе нужен мяч, можно играть во дворе и где угодно. Уровень доступности у футбола значительно выше, – сказал Семак.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости