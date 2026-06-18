В «Севилье» ответили, интересуются ли игроком «Спартака»

«Севилья» не интересуется Угальде: «В наших списках на усиление Манфреда нет»
В «Севилье» заявили, что не планируют подписывать форварда «Спартака» Манфреда Угальде.
Ранее появилась информация, что агенты предложили костариканского футболиста «Бетису» и «Севилье».
«В наших списках нет фамилии Манфреда Угальде на усиление этим летом», – сообщили в пресс-службе «Севильи».
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»