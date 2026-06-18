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«Севилья» не интересуется Угальде: «В наших списках на усиление Манфреда нет»

Sports.ru

В «Севилье» заявили, что не планируют подписывать форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

В «Севилье» ответили, интересуются ли игроком «Спартака»
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Ранее появилась информация, что агенты предложили костариканского футболиста «Бетису» и «Севилье».

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«В наших списках нет фамилии Манфреда Угальде на усиление этим летом», – сообщили в пресс-службе «Севильи».
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