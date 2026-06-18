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Вратарь «Крыльев» Песьяков высказался об отъезде Адиева весной в Казахстан

Чемпионат.com

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об отъезде бывшего тренера самарцев Магомеда Адиева в Казахстан. После незапланированных переговоров с одним из местных клубов «Крылья» остались недовольны и позже уволили специалиста.

Вратарь «Крыльев» высказался об отъезде Адиева в Казахстан
© Чемпионат

«Насколько я знаю, Адиев предупреждал клуб и об этом говорил. Наверное, просто руководству клуба стало немножко страшно или, может быть, они это расценили как некий… Хотя, опять же, он предупреждал их. На такие вещи очень тяжело отвечать. По итогу вопрос был почти урегулирован и уволили (смеётся). Но в итоге, думаю, и Магомед Мусаевич в плюсе, и «Крылья». Самое главное, что разошлись, как мне кажется, на нормальной ноте», — сказал Пестяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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